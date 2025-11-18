Venezuela/EEUU.- Maduro invita a la Administración Trump a hablar "cara a cara"

MADRID, 18 Nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha invitado este lunes al Gobierno de Estados Unidos a dialogar "cara a cara", presentando la paz como única opción para Caracas, tras las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en las que ha afirmado que "probablemente" hablará "en algún momento" con este, aunque no ha descartado el empleo de la fuerza militar contra el país latinoamericano.

"El que quiera dialogar, encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela. Así que, en Estados Unidos, el que quiera hablar con Venezuela, se hablará 'face to face', cara a cara, sin ningún problema", ha declarado el mandatario venezolano en su programa Con Maduro +, donde ha añadido que "lo que no se puede permitir es que se bombardee y se masacre a un pueblo", según ha recogido la cadena Globovisión.

De este modo, ha mantenido que "sólo a través de la diplomacia se deben entender los países libres, los gobiernos, y solo a través del diálogo se deben buscar puntos comunes en temas de interés mutuo".

"Esa es nuestra posición invariable (..). El diálogo es el camino a buscar la verdad y la paz, la paz no tiene alternativa", ha declarado.

Maduro, que ha manifestado su "respeto absoluto al Derecho Internacional" y su rechazo a "la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países", ha defendido que la posición de Trump se debe a que alguien quiere que "cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre".

"Lo están azuzando, provocando (...) y estoy seguro de que ese azuzamiento, esa provocación, no sólo viene de sus adversarios y sus enemigos conocidos --él sabe quiénes son--, sino que tiene gente a su alrededor, que ya calcula en función de la era post-Trump y no le importa hacerle un daño", ha opinado, antes de aseverar que "lo están llevando a un desfiladero".

Sus declaraciones han llegado poco después de que el inquilino de la Casa Blanca afirmase que "probablemente" hablará "en algún momento" con él, aunque sin precisar cuándo y evitando valorar la permanencia de Maduro en el poder como nada más que una "cuestión complicada".

Pese a ello, en cuanto al posible envío de tropas a Venezuela, ha dicho que no "descarta nada".

Estados Unidos ha desplegado un importante contingente militar en aguas del Caribe aludiendo al combate contra el narcotráfico. En los 21 ataques militares contra supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico han muerto 83 personas en las últimas semanas, según el recuento basado en los comunicados oficiales.

Además, en este marco, ha anunciado que designará como organización terrorista extranjera al Cártel de los Soles, acusando a Maduro y otros cargos de su "régimen ilegítimo" de dirigir dicha organización.