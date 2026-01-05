Venezuela:Filas en supermercados de Caracas: "Vamos a abastecernos, por si acaso"

Caracas y las demás ciudades de Venezuela se despertaron, más de 24 horas después del ataque estadounidense que capturó y se llevó a Nicolás Maduro, desorientadas.

Y mientras se busca una aparente normalidad, la primera preocupación es hacer acopio. Con largas filas de personas frente a los supermercados y tiendas de alimentos, que levantaron las persianas después de un sábado en el que todo estuvo cerrado.

Como lo atestiguan las numerosas fotos que circularon en las redes sociales y que los medios difundieron.

En algunas zonas de la ciudad, los residentes comenzaron a reunirse frente a los mercados ya antes de las 9 de la mañana.

También se reportaron personas en las estaciones de metro en busca de una conexión para recargar sus celulares. Señal, subrayó El Nacional, de que partes de la ciudad están sin luz.

"Temo que habrá una explosión social y volveremos a como estábamos antes, sin nada. Cuando era joven podía hacer fila (para comprar comida), ahora no puedo más", relató a la prensa un residente del municipio de Chacao, que pidió permanecer en el anonimato, mientras esperaba la apertura de uno de los supermercados de la zona.

"Busco comprar algo de comida en el supermercado, tener algo, porque nunca se sabe qué podría pasar", dijo otro hombre en la fila.

El metro, los buses y los taxis circulan sin interrupciones, mientras las aerolíneas nacionales, como Laser Airlines, anunciaron la reanudación de vuelos internos, limitados a los aeropuertos principales de Maiquetía, Porlamar y La Fría. Pero no es suficiente para soltar un suspiro de alivio.

Y la decisión de detener el deporte símbolo del país no ayuda al clima: la Liga Venezolana de Béisbol Profesional suspendió indefinidamente las semifinales, una decisión calificada como "precautoria" para proteger a jugadores, personal y aficionados.

Pocos quieren hablar, pocos quieren comentar la situación por miedo a represalias. No saben ni de quién, ignorantes sobre la evolución política de su país. Pero el clima que se respira es tenso, tensísimo. Así como en otras capitales de América Latina, por el temor de ser un nuevo objetivo potencial de los estadounidenses.

Como en Bogotá, donde el ataque a Caracas agudizó también una tormenta política que riesgo de afectar las elecciones de los próximos meses.

La derecha colombiana apoyó abiertamente la operación ordenada por Donald Trump, calificándola de un acto de "defensa legítima" y llegando a atacar al presidente Gustavo Petro, señalado por algunos como "el próximo Maduro".

Por otro lado, los partidarios del gobierno y los críticos de Washington han denunciado una peligrosa injerencia estadounidense y el regreso de una doctrina Monroe aplicada con fuerza. Un enfrentamiento que se inserta en un país acostumbrado a convivir con la violencia, marcado por más de sesenta años de conflicto armado interno.

Sin embargo, en la frontera noreste de Colombia, la tensión ya se traduce en emergencia humanitaria.

En Catatumbo, tras la caída de Maduro, crece el riesgo de una nueva crisis como la de enero de 2025.

Según El Espectador, los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las FARC, en el departamento de Norte de Santander, podrían Intensificarse aún más. Ataques a hospitales, viviendas e iglesias, especialmente en el municipio de El Tarra, ya han obligado a cientos de familias a huir.

"La situación se agrava día a día", advirtió Carmen García, de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz.

A nivel regional, la captura de Maduro ha dividido a América Latina. Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Panamá han saludado la operación como un paso hacia la libertad de Venezuela.

Brasil, México, Colombia, Cuba y Uruguay condenaron la acción militar estadounidense, denunciando una violación de la soberanía y del derecho internacional. Entre pruebas de normalidad y temores de escalada, el continente observa a Caracas y Bogotá con la respiración contenida, consciente de que la crisis venezolana podría no haber concluido aún. (ANSA).