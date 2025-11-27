Venezuela/Rep. Dominicana.- Venezuela critica la decisión de República Dominicana de permitir a EE. UU. usar sus aeropuertos

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha criticado la decisión de las autoridades dominicanas de permitir el uso de varios de sus aeropuertos por parte de Estados Unidos en el marco de sus operaciones militares en el mar Caribe.

A pesar de que el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ha asegurado que se trata de una autorización "limitada y temporal", Cabello ha aseverado que la medida provoca "ganas de reírse".

En este sentido, ha descartado que se trate de una medida "nueva".

"No habían nacidos ustedes y ese aeropuerto ya pertenecía a los gringos", ha afirmado durante su programa de televisión. Así, ha arremetido contra Washington, que "antes no veía la necesidad de aumentar la violencia contra Venezuela porque quitaba y ponía a sus gobernantes".

El acuerdo facilitará a Washington el transporte de equipos y personal técnico en el marco de protocolos de cooperación bilateral en seguridad existentes entre los dos países, según ha explicado previamente el propio Abinader, que ha destacado esta colaboración, aunque no ha dado más detalles al respecto.

"Esto se realizará con autorización previa y acompañamiento directo de las autoridades dominicanas, del Ministerio de Defensa y de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Su alcance es técnico, limitado y temporal", ha aclarado el presidente durante una rueda de prensa.