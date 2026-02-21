"Veníamos a por el oro, pero felices con el bronce", dicen Cardona y Alonso

Los españoles Oriol Cardona y Ana Alonso, que se llevaron el bronce este sábado en el relevo mixto del esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina, admitieron que su objetivo era el oro, pero se quedaron "felices" con subir de nuevo al podio.

"A pesar de venir aquí a luchar por el oro, esta tercera plaza es historia del deporte español en los Juegos Olímpicos de Invierno, por lo que estamos muy contentos, felices, con ganas de celebrarlo", aseguró Cardona, oro el jueves en la prueba individual de esprint, en su paso por la zona mixta.

A su lado, Ana Alonso, bronce el jueves en el esprint, admitió igualmente que la misión antes de la prueba era el título, pero el tercer puesto le parece igualmente un motivo para festejar.

"Creo que llegábamos con grandes opciones de conseguir el oro, pero aquí todos los equipos vienen súper fuertes. Hemos dado todo hasta el final. Ha sido un bronce, pero de verdad es una medalla que a mí me sabe a oro por todo lo que hay detrás de ella", dijo la esquiadora andaluza, que hace menos de cinco meses sufrió un grave atropello mientras montaba en bicicleta, que por momento le hizo pensar que no podría estar en estos Juegos Olímpicos.

- Angustia por la penalización -

La tercera medalla española en Milán-Cortina llegó además tras un susto, ya que el último relevo se dio fuera de la zona autorizada, lo cual hizo que el equipo recibiera una amonestación, que no supo hasta después de llegar en qué se traducía.

Los españoles llegaron en el tercer puesto y finalmente el castigo fue de tres segundos, lo que les hizo respirar aliviados porque eso no les movía del bronce.

"Hemos sufrido mucho, sobre todo por el tema de la penalización. Hasta que han pasado unos cinco minutos desde que ha llegado todo el mundo no hemos sabido exactamente si teníamos la medalla o no, y finalmente sí", explicó Alonso, que provocó esa sanción por situarse mal.

"No me di cuenta de que estaba fuera de la zona, en esos momentos veía doble y no he calculado muy bien. Lo he dado todo y cuando llegué vi las caras un poco tensas y me dijeron lo que pasaba. En esos momentos me quería tirar por un balcón", sonrió.

Cardona también habló de esos momentos de incertidumbre hasta la confirmación del bronce.

"Ha sido un mix de emociones porque al final no sabíamos de cuánto tiempo estábamos hablando de penalización. Afortunadamente fueron solo tres segundos, teníamos una buena ventaja sobre el cuarto y fue suficiente para mantener el podio", resumió.

- "¡Que tiemble Bormio!" -

"Hemos tenido varios errores, que nos han hecho quedarnos en bronce. Yo he cometido muchos, tendré que hacer autocrítica. Uno siempre quiere más, pero sí, tenemos que estar contentos con esta medalla. Ahora toca digerir todo porque es evidentemente un resultado enorme, todo el mundo venía aquí con un cuchillo entre los dientes", afirmó.

En lo que coincidieron ambos es en que ahora les toca festejar su gran semana olímpica, ya que después de las medallas del jueves no lo hicieron al tener todavía pendiente este relevo mixto.

"¡Hoy que tiemble Bormio!", avisó Alonso. "¡Que se preparen!", añadió su compañero.