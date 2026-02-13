Venta de activos de Raízen en Argentina avanza según lo previsto: director ejecutivo

SAN PABLO, 13 feb (Reuters) - El director ejecutivo de Raízen, Nelson Gomes, dijo el viernes que el proceso de venta de activos de la empresa en Argentina avanza según lo previsto.

En conferencia telefónica para discutir los resultados trimestrales de la compañía, el ejecutivo estimó que la negociación para la venta de sus activos en el país sudamericano deberían completarse este año.

Además señaló que la empresa seguirá vendiendo activos y simplificándola, especialmente en aquellas unidades que no están generando el retorno esperado

Cosan y Shell, accionistas controladores de Raízen, se comprometieron a contribuir con capital para una solución definitiva a los problemas financieros de la compañía, señaló Gomes. (Reporte de Roberto Samora; Traducido por Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)