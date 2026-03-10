Venta de casas usadas en EE.UU. supera las previsiones en febrero

Por Lynx Insight Service

* La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por su sigla en inglés) dijo el martes que las ventas de casas usadas en Estados Unidos alcanzaron un nivel de 4,09 millones en febrero.

* La cifra se sitúa por encima de lo previsto, ya que los analistas preveían de media 3,89 millones, según un sondeo de Reuters.

* El dato de venta de viviendas de segunda mano de enero se situó en 4,02 millones.

* En cuanto a la variación respecto del mes anterior, la compraventa de casas usadas, que representan el grueso de las ventas de viviendas en Estados Unidos, subió un 1,7%.