Venta de viviendas pendientes en EE. UU. tocan en noviembre su nivel más alto en casi 3 años: NAR

29 dic (Reuters) - Los contratos de compra de viviendas de segunda mano en Estados Unidos se dispararon de forma inesperada en noviembre, a su nivel más alto en casi tres años, a medida que la mejora de las condiciones de asequibilidad atrae a los compradores, informó el lunes la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés).

Las ventas de viviendas pendientes aumentaron un 3,3% el mes pasado, tras un alza revisada al alza del 2,4% en octubre, según la NAR. Los economistas encuestados por Reuters esperaban un incremento del 1% en los contratos, que se convierten en ventas al cabo de uno o dos meses.

Las ventas de viviendas pendientes aumentaron un 2,6% respecto al año anterior. El índice de seguimiento de las ventas alcanzó su nivel más alto desde febrero de 2023.

"El impulso de los compradores de viviendas está aumentando. Los datos muestran el rendimiento más fuerte del año después de tener en cuenta los factores estacionales, y el mejor retorno en casi tres años, que se remonta a febrero de 2023", dijo Lawrence Yun, economista jefe de la NAR.

"La mejora de la asequibilidad de la vivienda -impulsada por unas tasas hipotecarias más bajas y un crecimiento salarial que aumenta más rápido que los precios de las casas- está ayudando a los compradores a probar el mercado", agregó. "Más opciones de inventario en comparación con el año pasado también están atrayendo a más compradores al mercado".

Las tasas hipotecarias han bajado desde que la Reserva Federal reanudó los recortes de las tasas de interés en septiembre, aunque no está claro si bajarán mucho más en los próximos meses, con el banco central señalando una probable pausa en las reducciones.

Los datos de la agencia de financiación hipotecaria Freddie Mac mostraron que la última tasa hipotecaria fija a 30 años se situaba en el 6,18%, cerca del nivel más bajo desde el otoño boreal de 2024. (Reporte de Dan Burns; editado en español por Carlos Serrano)