Venta histórica del Beechcraft T-6C Texan II respalda la asociación estratégica integral de EE. UU. y Vietnam, con avances para los intereses estadounidenses en la región Indo-Pacífico

Textron Aviation Defense anunció hoy la llegada de cinco aviones con el sistema de entrenamiento integrado (Integrated Training System, ITS) Beechcraft T-6C Texan II en apoyo del programa de formación de pilotos de la Fuerza Aérea Popular de Vietnam (Vietnam Air Defense Air Force, ADAF) en la base aérea de Phan Thiet. La entrega histórica del primero de los 12 aviones ITS T-6C Texan II destaca el cumplimiento puntual del programa inaugural de Ventas Militares Extranjeras (Foreign Military Sales, FMS) establecido entre la Fuerza Aérea de los EE. UU. (U.S. Air Force, USAF) y la ADAF. Contratada en agosto de 2022, se prevé que la flota completa de 12 aviones T-6C se entregue a mediados de 2025.

El Beechcraft T-6C Texan II está diseñado y fabricado por Textron Aviation Defense LLC, una subsidiaria de propiedad total de Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc. (NYSE:TXT).

“Es un honor apoyar a Estados Unidos y su asociación estratégica integral con Vietnam mientras, juntos, se centran en una región del Indo-Pacífico próspera, abierta, resiliente y pacífica”, declaró Travis Tyler, presidente y director ejecutivo de Textron Aviation Defense LLC. “También damos la bienvenida a la Fuerza Aérea Popular de Vietnam como la decimocuarta nación en depositar su confianza en el T-6 Texan II y celebramos la llegada del T-6C a la base aérea de Phan Thiet”.

La adjudicación inicial del contrato de FMS de la USAF incluye tres aviones T-6C ITS, estudio del sitio, equipo de apoyo en tierra, dos motores de repuesto, repuestos, equipo de soporte vital personal, tanques de combustible externos y pilones, transbordador de aviones, soporte de programa y pedidos técnicos específicos de cada país. Las adjudicaciones de contratos posteriores aumentaron la flota de la ADAF a 12 aviones T-6C.

Acerca del Beechcraft T-6 Texan II

El Beechcraft T-6 Texan II es el principal entrenador de vuelo militar del mundo. Respaldado por más de 90 años de experiencia en la entrega de más de 250 000 aviones en todo el mundo, los bajos costos de adquisición, operación y mantenimiento del Beechcraft T-6 Texan II permiten a las fuerzas aéreas globales acelerar la producción de pilotos. Con una base instalada que cuadriplica con creces a su competidor más cercano, la familia de aviones Beechcraft T-6 Texan II ha sido el Sistema Integrado de Entrenamiento (Integrated Training System, ITS) número uno del mundo durante más de 20 años. El Beechcraft T-6 Texan II aprovecha una línea de producción activa con un nivel de preparación de fabricación (Manufacturing Readiness Level, MRL) líder en la industria con una calificación de 10, así como una cadena de suministro comprobada y la asequibilidad de un 85 % de piezas en común con el modelo Beechcraft AT-6E Wolverine. Hasta la fecha, la flota mundial de más de 1000 aviones Beechcraft T-6 Texan II ha superado los 5 millones de horas de vuelo en 14 países y dos escuelas de vuelo de la OTAN.

Un activo vital, el T-6 potencia la capacitación global de pilotos en el programa de capacitación de vuelo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Canadá, el Programa Conjunto de Capacitación de Pilotos de Jet Euro OTAN (ENJJPT) en Sheppard AFB, Texas y el Programa Líder de Aviación de la Fuerza Aérea de EE. UU., así como la Fuerza Aérea, la Armada, la Infantería de Marina, el Ejército y la Guardia Costera de los EE. UU., la Fuerza Aérea Griega, la Fuerza Aérea Argentina, la Fuerza Aérea Israelí, la Real Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea Iraquí, la Real Fuerza Aérea Canadiense, la Fuerza Aérea Mexicana, la Real Fuerza Aérea de Marruecos, la Fuerza Aérea de Colombia, la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda, la Real Fuerza Aérea de Tailandia, la Fuerza Aérea de Túnez y la Fuerza Aérea Popular de Vietnam.

Acerca de Textron Aviation Defense LLC

Con un legado de miles de sistemas de entrenamiento integrados Beechcraft y Cessna probados, producidos y puestos en misión en el corazón de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, los clientes militares recurren a Textron Aviation Defense cuando necesitan soluciones aerotransportadas para sus misiones críticas. Textron Aviation Defense, proveedor del entrenador de vuelo militar más importante del mundo, equipa a militares en todo el mundo y lidera los bajos costos de adquisición, mantenimiento y capacitación. La flota Beechcraft T-6 Texan II de más de 1000 aviones ha registrado más de 5 millones de horas en dos escuelas de vuelo militares de la OTAN y 14 países desde 2001. Textron Aviation Defense es una subsidiaria de Textron Aviation Inc.

Para obtener más información, visite www.defense.txtav.com|www.scorpionjet.com.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que saca provecho de su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems y TRU Simulation + Training.

Para más información, visite: www.textron.com.

Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa pueden proyectar ingresos o describir estrategias, objetivos, perspectivas u otros asuntos no históricos; estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan y no asumimos ninguna obligación de actualizarlas. Estas declaraciones están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden hacer que nuestros resultados reales difieran significativamente de aquellos expresados ​​o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, incluida, entre otras, nuestra capacidad para desempeñarnos según lo previsto y controlar los costos de los contratos con el Gobierno de los Estados Unidos; cambios en las prioridades de financiación militar extranjera o restricciones y determinaciones presupuestarias, o cambios en las regulaciones o políticas gubernamentales sobre la exportación e importación de productos militares; y la volatilidad en la economía mundial o cambios en las condiciones políticas mundiales que impactan negativamente la demanda de nuestros productos.

