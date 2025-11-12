Venta récord en Ginebra de un broche de Napoleón, por más de US$ 4 millones

Un broche ornamentado con diamantes que perteneció a Napoleón Bonaparte y que fue recuperado por el ejército prusiano en Waterloo fue subastado este miércoles por un monto récord de 3,79 millones de euros (US$4,39 millones) en Ginebra, anunció Sotheby's.

El precio de venta de esa joya histórica superó ampliamente las expectativas de la casa de subastas de Sotheby's, que lo había estimado en entre 130.000 y 220.000 euros (entre US$150.700 y US$255.000).

El broche formaba parte de los efectos personales que el emperador tuvo que dejar en su huida por la llanura de Waterloo, cerca de Bruselas, frente a los soldados británicos y prusianos, después de la famosa batalla que selló su caída.

La joya circular, de unos 45 mm de diámetro, tiene en el centro un gran diamante de 13,04 quilates, rodeado de casi cien diamantes antiguos cortados en la mina, de formas y tamaños variados, dispuestos en dos filas concéntricas.

La pieza, única, fue creada para Napoleón hacia 1810, "probablemente para decorar su bicornio en ocasiones especiales", precisó la casa de subastas.

Luego fue regalada al rey de Prusia, Federico Guillermo III, como trofeo de guerra el 21 de junio de 1815, tres días después de la batalla de Waterloo.

