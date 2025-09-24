Venta viviendas nuevas en EEUU supera las previsiones en agosto

Por Lynx Insight Service

* La venta de casas unifamiliares nuevas en Estados Unidos se situó en una tasa anual desestacionalizada de 800.000 en agosto, según un informe del Departamento de Comercio publicado el miércoles.

* La cifra se sitúa por encima de lo previsto, ya que los analistas preveían de media 650.000, según un sondeo de Reuters.

* El dato de venta de viviendas de julio se situó en 664.000, revisado desde una cifra original de 652.000.

* Respecto del mes anterior, la venta de viviendas subió un 20,5% en agosto.

* Las ventas de viviendas nuevas se extraen de una muestra de viviendas seleccionadas a partir de permisos de construcción y tienden a ser volátiles de un mes a otro.