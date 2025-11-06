Ventana para salvar el planeta se cierra rápidamente, advierte Lula en Belém

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva advirtió este jueves que la "ventana de oportunidades" para salvar el planeta "se cierra rápidamente", en la apertura de la cumbre de líderes previa a la conferencia climática COP30 de la ONU en Belém.

Las mentiras de "fuerzas extremistas" favorecen la "degradación ambiental", afirmó además el mandatario izquierdista, anfitrión de la cita, en su discurso pronunciado en la antesala de un evento clave para la lucha global contra el cambio climático.

Una treintena de jefes de Estado y de gobierno asisten a la cumbre en esta ciudad de la Amazonía, un número más bajo que lo esperado y que refleja los desafíos para alcanzar consensos que enfrentará esta COP.

