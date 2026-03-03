Ventas agro argentino a Medio Oriente podrían verse afectadas de seguir guerra Irán: cámara

BUENOS AIRES, 3 mar (Reuters) - Las exportaciones de productos agrícolas de Argentina a Medio Oriente podrían verse afectadas si se profundiza la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel, dijo el martes el presidente de la cámara de exportadores de granos CIARA-CEC, señalando que por el momento el flujo comercial no sufría alteraciones.

Argentina es un exportador mundial clave de alimentos, y el año pasado exportó a los países en Medio Oriente productos agrícolas y agroindustriales por más de 10 millones de toneladas.

Sin embargo, el fin de semana Estados Unidos e Israel atacaron a Irán y mataron a su líder el ayatolá Alí Jomenei, haciendo en los días siguientes desplomar los mercados financieros y dispararse los precios del petróleo, en medio de incertidumbre y temores comerciales y de seguridad.

"Por el momento no vemos variaciones en los contratos ya cerrados, pero no descartamos que la continuidad y profundización del conflicto bélico pueda afectar las rutas marítimas y por ello generar revisiones en los contratos de exportación hacia esos países", dijo a Reuters el titular de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras.

Según datos del ente de estadísticas estatal INDEC analizados por Reuters, en el 2025 Argentina exportó 10,6 millones de toneladas de productos agrícolas y agroindustriales a la región que es afectada por el conflicto armado.

Los principales compradores fueron Arabia Saudita, con 2,4 millones de toneladas de maíz y 1,6 millones de toneladas de harina de soja; Iraq, con 1 millón de toneladas de maíz y los Emiratos Árabes Unidos, con 425.000 toneladas de maíz, entre otros países de la región.

(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Walter Bianchi)