Ventas de autos nuevos en Italia caen 2,12% en 2025; marca china gana cuota de mercado

MILÁN, EE. UU., 2 ene (Reuters) - Las ventas de automóviles nuevos en Italia cayeron un 2,12% el año pasado, a 1,53 millones de unidades, con un buen desempeño de la marca china BYD, según datos del Ministerio de Transportes publicados el viernes.

En diciembre, las ventas de autos nuevos aumentaron un 2,2% respecto al año anterior, hasta 108.075 unidades, según el reporte.

BYD, que ha ampliado su red minorista en Italia a más de 100 puntos de venta de modelos eléctricos e híbridos, multiplicó por ocho sus ventas en el país el año pasado, hasta casi 24.000 vehículos desde los menos de 3.000 que vendió en 2024.

En diciembre vendió 3.347 coches nuevos, un 428% más que en el mismo periodo del año anterior, antes de lanzar su último modelo enchufable Atto2 DMI.

Los pedidos de este vehículo, que saldrá al mercado en el primer trimestre, van bien, dijo en un comunicado.

El rápido crecimiento en Europa ha ayudado a BYD a despojar a Tesla de su título de primer fabricante mundial de vehículos eléctricos, con datos que muestran el viernes que el fabricante de automóviles chino superó a Tesla en 2025 por primera vez sobre una base anual.

Tesla, cuyas ventas mundiales cayeron alrededor de un 8,6% en 2025, registró un descenso del 18% en las ventas de sus vehículos eléctricos en Italia el año pasado, a pesar de un aumento del 85% en diciembre en comparación con el mismo mes de 2024.

Las matrículas de autos nuevos del líder del mercado, Stellantis, cuyas marcas incluyen Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Peugeot y Opel, cayeron un 5,54% en diciembre frente al año pasado, según cálculos de Reuters.

Su cuota de mercado se redujo al 21,5%, según los mismos cálculos, frente al 23,8% de noviembre.

(Reporte de Valentina Za y Gianluca Semeraro; Edición de Kirsten Donovan. Editado en español por Natalia Ramos)