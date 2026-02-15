Ventas de camisetas de Juegos Olímpicos "nazis" de 1936 causan revuelo, pero el COI dice que debe proteger su marca registrada

Por Karolos Grohmann

MILÁN, 15 feb (Reuters) - Las ventas oficiales de camisetas con el cartel de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, conocidos como los "Juegos Nazis", han causado revuelo, pero el Comité Olímpico Internacional defendió la medida el domingo, alegando que su principal preocupación era proteger su marca registrada de un posible uso incontrolado.

Los Juegos de Berlín son recordados principalmente por haber sido convertidos en una herramienta de propaganda nazi por el canciller alemán Adolf Hitler, simbolizando su idea de una raza aria superior y del nazismo, pero tuvieron lugar en un contexto mucho más siniestro.

Se utilizó mano de obra forzada para suministrar material para la construcción del estadio olímpico, mientras que los nazis ya estaban llenando los campos de concentración de toda Alemania con homosexuales, judíos, comunistas, gitanos y disidentes, así como con otros grupos a los que perseguían y vilipendiaban abiertamente.

El portavoz del COI, Mark Adams, planteó una serie de asuntos cuando se le preguntó sobre la tienda online de los Juegos Olímpicos, gestionada por el COI, que vendía camisetas de Berlín 1936.

"La primera respuesta es que no podemos reescribir la historia. Los Juegos de 1936 se celebraron. Consideramos que lo que hizo (el velocista estadounidense) Jesse Owens, y otros atletas, es un gran ejemplo de defensa del espíritu olímpico", dijo en una rueda de prensa.

El velocista negro Owens se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del atletismo al ganar cuatro medallas de oro en los Juegos, rompiendo el mito nazi de la superioridad racial aria ante los líderes nazis.

"Debemos recordar que también hay algunos aspectos positivos en eso (los Juegos de Berlín)", dijo Adams.

Aseguró que las marcas registradas también podrían perderse si no se utilizaran, lo que a su vez podría dar lugar a la explotación de las imágenes.

"La validez de esas marcas registradas depende de que ejerzamos nuestros derechos. Si dejamos de utilizarlas, otras personas pueden apropiarse de ellas y hacer un uso indebido", explicó Adams. "Producimos una pequeña cantidad de esos artículos. El motivo principal es proteger nuestros derechos de autor para que no se utilicen indebidamente".

La camiseta muestra a un hombre con rasgos que recuerdan a las estatuas griegas clásicas, con una corona de laurel, la Puerta de Brandeburgo de Berlín debajo y los anillos olímpicos encima. La camiseta lleva la inscripción "Germany Berlin 1936 Olympic Games" (Juegos Olímpicos de Berlín 1936, Alemania) e incluye las fechas del evento.

Aunque hoy en día el COI está deseoso de distanciarse del liderazgo de aquellos Juegos y de sus connotaciones políticas, ha conservado un elemento introducido por primera vez por los nazis en 1936: el relevo de la antorcha.

Este evento integral, que hoy en día se celebra antes de cada Olimpiada de verano boreal e invierno boreal, no formaba parte de los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Se introdujo por primera vez en Berlín 1936, y la cineasta nazi Leni Riefenstahl lo incluyó en su controvertida película Olympia, de 1938. (Reporte de Karolos Grohmann; edición en Español de Manuel Farías)