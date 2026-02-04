Ventas de petróleo de México a Cuba sumaron USD 496 millones el año pasado

Las ventas de petróleo y derivados de México a Cuba sumaron 496 millones de dólares el año pasado, informó este miércoles la petrolera estatal Pemex, cuando la amenaza de aranceles de Washington mantiene suspendido el suministro a la isla.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el martes que su gobierno emplea "todas las vías diplomáticas" para reanudar los envíos de petróleo, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara en enero una orden ejecutiva que impone aranceles a países que vendan hidrocarburos a Cuba.

La cantidad de crudo enviado por Pemex a La Habana en 2025 fue "menos del 1% de la producción" de la empresa, mientras que los derivados equivalieron al 0,1% de sus ventas, detalló su director, Víctor Rodríguez Padilla.

"Es muy, muy poquito (...) lo hacemos por razones humanitarias, como dijo muy bien la presidenta, también por razones comerciales", añadió el ejecutivo, durante la habitual conferencia matinal de Sheinbaum.

Rodríguez explicó que Pemex tiene un contrato "abierto" con Cuba que opera en función de sus necesidades y que la estatal mexicana atiende según su disponibilidad. Recordó que la petrolera está reduciendo exportaciones para priorizar la demanda local para refinación.

Rodríguez rechazó que Cuba incumpla con sus pagos por el crudo y derivados. "Claro que nos lo paga (...) Son muy formales en sus pagos", aseguró.

Según dos fuentes contactadas por AFP, el 9 de enero llegó a La Habana el último barco cargado con 85.000 barriles de petróleo mexicano.

Trump dijo el lunes que México "cesará" de mandar crudo a la isla.

Pemex no ha hecho público su contrato con Cuba, ni ha informado del volumen de petróleo donado, además de reservarse la forma en que paga La Habana.

Cuba enfrenta una grave crisis económica, en medio de un embargo de Washington desde hace más de seis décadas y de las fallas internas del gobierno comunista. La situación puede recrudecerse con el cese de los envíos de hidrocarburos desde Venezuela y ahora de México.

La economía cubana sobrevivió en años recientes gracias al petróleo que le proporcionaba Caracas a cambio de asistencia de médicos, profesores y otros profesionales cubanos.

Pero dejó de recibirlo en diciembre, poco antes de la caída hace un mes del mandatario venezolano Nicolás Maduro, en una operación de fuerzas estadounidenses.