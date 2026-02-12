Ventas de petróleo de Venezuela generarán US$5.000 millones en meses: secretario Energía EEUU

Por Sheila Dang y Timothy Gardner

12 feb (Reuters) -

Las ventas de petróleo venezolano controladas por Estados Unidos han totalizado más de 1.000 millones de dólares hasta ahora y en los próximos meses generarán otros 5.000 millones de dólares, dijo el jueves a NBC News el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

Gran parte del petróleo se está procesando en refinerías estadounidenses, y la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha entregado las ganancias de las ventas al Gobierno encargado de Venezuela, agregó.

Washington controlará esas ventas y el flujo de fondos “hasta que se establezca un Gobierno representativo en Venezuela”, dijo Wright en la entrevista de NBC News.

Agregó que “muy probablemente” se celebrarán elecciones libres antes del final del segundo gobierno de Trump. (Reporte de Sheila Dang en Houston y Timothy Gardner en Washington)