Ventas de petróleo por acuerdo entre EE. UU. y Venezuela alcanzarán los US$2.000 millones a finales de febrero: secretario Wright

CORPUS CHRISTI, 26 feb (Reuters) - Se espera que las ventas bajo el acuerdo insignia de suministro de petróleo entre Caracas y Washington alcancen los 2.000 millones de dólares a finales de este mes, según declaró el jueves el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, a la prensa en Texas.

Se prevé un aumento en las exportaciones a medida que el petróleo del país miembro de la OPEP llega a más clientes en Asia y Europa. El secretario agregó que estima que se venderán 40 millones de barriles para finales de febrero a unos US$50 por barril.

Las refinerías independientes chinas que antes importaban petróleo sancionado ahora pueden comprar crudo venezolano en el mercado abierto, añadió Wright. (Reporte de Sheila Dang)