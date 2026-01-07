Ventas de soja de Brasil a China en 2026 caerán 10 millones de toneladas por competencia EEUU: Anec

SAO PAULO, 7 ene (Reuters) -

Los operadores brasileños de soja enviarían 77 millones de toneladas métricas de la oleaginosa a China este año, 10 millones de toneladas menos que en 2025, dijo Sergio Mendes, jefe del grupo exportador de granos Anec.

En una entrevista el miércoles, Mendes dijo que las ventas de soja estadounidense a China debilitarán la demanda del producto brasileño por parte del mayor importador mundial.

En total, los envíos de soja brasileña alcanzarán un récord de 112 millones de toneladas este año, frente a los cerca de 109 millones de toneladas de 2025, según las nuevas previsiones de Anec compartidas primero con Reuters. (Reporte de Ana Mano y Roberto Samora. Editado en español por Javier Leira)