Ventas de vehículos de BYD en China caen por quinto mes consecutivo

PEKÍN/HONG KONG, 1 feb (Reuters) - Las ventas de vehículos de BYD cayeron un 30,1% en enero con respecto al año anterior, lo que supone el quinto mes consecutivo de descenso, mientras el fabricante chino de autos eléctricos se enfrenta a incertidumbres externas y a una dura competencia en el mercado nacional

El fabricante de automóviles vendió 210.051 vehículos en todo el mundo el mes pasado, según datos publicados el domingo en la bolsa. El volumen de exportación de vehículos de nueva energía fue de 100.482 unidades en enero

Su producción se redujo un 29,1%, prolongando la racha negativa que comenzó en julio

En el mercado nacional, BYD lanzó el mes pasado nuevas versiones mejoradas de varios modelos híbridos enchufables con baterías de largo alcance, con el objetivo de aumentar el atractivo de sus modelos híbridos asequibles

Las ventas de coches híbridos enchufables, que representaron más de la mitad de las ventas totales de coches de BYD, cayeron un 28,5% en enero, prolongando una tendencia que ya había registrado un descenso del 7,9% en 2025

BYD anunció en enero que su objetivo para este año era alcanzar 1,3 millones de vehículos en envíos al extranjero, lo que supone un aumento del 24% con respecto a 2025, pero por debajo del objetivo anterior de hasta 1,6 millones de vehículos. La empresa no dio razones para la revisión a la baja

Se espera que su nueva planta de vehículos eléctricos en Hungría entre en funcionamiento este año, sumándose a sus instalaciones en Brasil y Tailandia. También tiene previstas plantas de montaje en Indonesia y Turquía

El aumento del 150,7% en las ventas en el extranjero ayudó a BYD a desbancar a Tesla como el principal vendedor de vehículos eléctricos del mundo el año pasado, compensando la creciente presión en su mercado nacional, especialmente por parte de Geely y Leapmotor en el segmento económico

BYD cumplió por poco su objetivo de ventas globales reducido a 4,6 millones de unidades el año pasado. No ha anunciado el objetivo para 2026. (Reporte de Qiaoyi Li, Zhang Yan and Ju-min Park; reporte adicional de Donny Kwok en Hong Kong. Editado en español por Javier Leira)