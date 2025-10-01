Ventas de vehículos nuevos en Colombia alcanzan en septiembre su mejor comportamiento mensual en 2023

BOGOTÁ, 1 oct (Reuters) - Las ventas de vehículos nuevos en Colombia subieron un 45,2% interanual en septiembre a 24.862 unidades, su mejor desempeño mensual en lo que va del año, por el buen comportamiento del consumo doméstico pese a las altas tasas de interés, informaron el miércoles los principales gremios del sector.

La cifra del noveno mes superó las 11.117 unidades vendidas en septiembre del 2024 y las 21.285 de agosto último, reportaron la Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO).

Entre enero y septiembre se vendieron 175.025 vehículos nuevos, un crecimiento del 29,4% respecto a los 135.277 en el mismo periodo del 2024.

Para el 2025 los gremios del sector establecieron una meta de 220.000 unidades, en comparación con las 200.953 vendidas en el 2024.

La economía de Colombia creció un 2,4% interanual en el primer semestre del 2025, mientras que el Banco Central mantiene su tasa de interés de referencia en un 9,25%. (Reporte de Luis Jaime Acosta)