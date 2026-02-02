Ventas de vehículos nuevos en Colombia arrancan 2026 con sólido desempeño

BOGOTÁ, 2 feb (Reuters) - Las ventas de vehículos nuevos en Colombia subieron un 38,7% interanual en enero a 19.969 unidades, el mejor desempeño para ese mes desde 2015, una muestra de la recuperación del sector pese a las altas tasas de interés que frenan el consumo interno, informaron el lunes los principales gremios del sector.

La cifra del primer mes superó las 14.396 unidades vendidas en enero de 2025, aunque cayó un 33,7% en comparación con las 30.135 de diciembre último, cuando se logró el mejor desempeño de todo el año pasado, reportaron la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO).

En 2025 se vendieron en Colombia 254.205 vehículos nuevos, su mejor comportamiento en los últimos tres años, con un incremento interanual de 26,5%.

El equipo técnico del Banco Central estima que en 2025 la economía de Colombia creció un 2,9% y para 2026 espera una expansión de 2,6%, mientras que la principal tasa de interés de referencia es actualmente de 10,25% después de la reciente alza de 100 puntos básicos.

(Luis Jaime Acosta)