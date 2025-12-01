Ventas de vehículos nuevos en Colombia mantienen crecimiento en noviembre

BOGOTÁ, 1 dic (Reuters) -

Las ventas de vehículos nuevos en Colombia subieron un 9% interanual en noviembre a 23.791 unidades, impulsadas por el buen comportamiento del consumo doméstico pese a las altas tasas de interés, informaron el lunes los principales gremios del sector.

La cifra del undécimo mes superó las 21.824 unidades vendidas en noviembre del 2024, pero se ubicó por debajo de las 25.254 de octubre último, reportaron la Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO). Entre enero y noviembre se vendieron 224.070 vehículos nuevos, superando la meta para todo el año, alcanzando un crecimiento del 27,6% respecto a los 175.622 en el mismo periodo del 2024.

Para el 2025 los gremios del sector habían establecido una meta de 220.000 unidades, en comparación con las 200.953 vendidas en el 2024.

El Gobierno y el equipo técnico del Banco Central prevén un crecimiento de la economía de 2,6% para el 2025. (Luis Jaime Acosta)