Ventas de vehículos nuevos en Colombia mantienen tendencia al alza en agosto

BOGOTÁ, 1 sep (Reuters) - Las ventas de vehículos nuevos en Colombia subieron un 29% interanual en agosto a 21.285 unidades, su segundo mejor desempeño mensual en lo que va del año, por el buen comportamiento del consumo doméstico pese a las altas tasas de interés, informaron el lunes los principales gremios del sector.

La cifra del octavo mes superó las 16.498 unidades vendidas en agosto de 2024, pero se ubicó por debajo de las 23.872 de julio último, reportaron la Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO).

Entre enero y agosto se vendieron 150.163 vehículos nuevos, un crecimiento del 27% respecto a los 118.160 en el mismo periodo de 2024.

Para 2025 los gremios del sector establecieron una meta de 220.000 unidades, en comparación con las 200.953 vendidas en 2024.

La economía de Colombia creció un 2,4% interanual en el primer semestre de 2025, mientras que el Banco Central mantiene su tasa de interés de referencia en un 9,25%. (Reporte de Luis Jaime Acosta)