Ventas de vehículos nuevos en Colombia mantienen tendencia al alza en febrero

BOGOTÁ, 2 mar (Reuters) - Las ventas de vehículos nuevos en Colombia subieron un 49,4% interanual en febrero a 25.548 unidades, en un reflejo del buen comportamiento del consumo doméstico pese al alza de las tasas de interés, informaron el lunes los principales gremios del sector

La cifra del segundo mes superó las 17.103 unidades vendidas en febrero de 2025 y en un 27,9% las 19.969 de enero último, reportaron la Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO)

En el primer bimestre se vendieron 45.517 vehículos nuevos, un crecimiento del 44,5% respecto al mismo periodo de 2025

Para el 2026 los gremios del sector proyectan vender 250.000 unidades, en comparación con las 254.205 vendidas el año pasado

La economía de Colombia creció un 2,6% en 2025, mientras que el Banco Central incrementó a finales de enero su principal tasa de interés de referencia en 100 puntos base a un 10,25%

