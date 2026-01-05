Ventas de vehículos nuevos en Colombia repuntan dos dígitos en 2025

BOGOTÁ, 5 ene (Reuters) - Las ventas de vehículos nuevos en Colombia subieron un 26,5% interanual en el 2025 a 254.205 unidades, su mejor comportamiento en los últimos tres años, en medio de un moderado consumo interno por las altas tasas de interés y la lenta recuperación de la economía, informaron el lunes los principales gremios del sector.

En el 2024 se vendieron 200.953 automóviles nuevos en el país sudamericano de 50 millones de habitantes. Solo en diciembre último se vendieron 30.135 vehículos nuevos, el mejor desempeño mensual en todo el 2025 y un crecimiento de un 19% respecto a las 25.331 unidades en el mismo mes del 2024, reportaron la Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

El Gobierno espera que la economía haya alcanzado un crecimiento de 2,6% en el 2025, mientras que el Banco Central mantiene su principal tasa de interés de referencia en un 9,25%. (Luis Jaime Acosta)