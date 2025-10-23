Ventas de viviendas existentes en EEUU alcanzan en septiembre el nivel más alto en siete meses

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 23 oct (Reuters) - Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos aumentaron en septiembre a su nivel más alto en siete meses, pero la creciente incertidumbre económica y el estancamiento del mercado laboral podrían limitar el impulso de la relajación de tasas hipotecarias.

Las ventas de viviendas subieron un 1,5% el mes pasado, hasta una tasa anual desestacionalizada de 4,06 millones de unidades, el nivel más alto desde febrero, informó el jueves la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las reventas de viviendas avanzarían a una tasa de 4,06 millones de unidades. Las ventas aumentaron en las regiones noreste, sur y oeste, pero descendieron en el medio oeste. Las ventas de viviendas subieron un 4,1% interanual.

"Como se preveía, la caída de las tasas hipotecarias está impulsando las ventas de viviendas", dijo Lawrence Yun, economista jefe de la NAR. "La mejora de la asequibilidad de la vivienda también está contribuyendo al aumento de las ventas".

El tipo medio de la popular hipoteca a tipo fijo a 30 años está cerca del mínimo de un año, en el 6,27%, después de subir al 7,04% en enero, según datos de la agencia de financiación hipotecaria Freddie Mac. Las tasas hipotecarias han bajado después de que la Reserva Federal reanudó los recortes de las tasas de interés para apuntalar el mercado laboral.

El cierre del Gobierno de Estados Unidos como consecuencia del bloqueo de la financiación en el Congreso ha retrasado la publicación de los datos económicos oficiales, incluido el informe de empleo de septiembre, que es objeto de gran atención.

Pero los informes independientes, incluido el "Libro Beige" del banco central estadounidense, han esbozado un panorama de escasa contratación. Los economistas han achacado la falta de contratación a la incertidumbre económica derivada de los aranceles a la importación.

Algunos agentes inmobiliarios también han afirmado que el cierre está retrasando el cierre de contratos, ya que los posibles compradores de regiones propensas a las inundaciones no pueden obtener el seguro necesario. El Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones, que ayuda a proporcionar cobertura a las propiedades en zonas de alto riesgo, ha suspendido sus servicios durante el cierre.

El inventario de viviendas existentes se disparó el mes pasado un 14,0% respecto de hace un año, a 1,550 millones de unidades. Sin embargo, se mantiene por debajo de los niveles anteriores a la pandemia del COVID-19.

El precio medio de la vivienda existente aumentó el mes pasado un 2,1% respecto a hace un año, hasta US$415.200.

Al ritmo de ventas de septiembre, se necesitarían 4,6 meses para agotar el inventario actual de viviendas existentes, frente a los 4,2 meses de hace un año.

Una oferta de cuatro a siete meses se considera un equilibrio saludable entre la oferta y la demanda. (Reportaje de Lucia Mutikani; Edición de Paul Simao, Editado en español por Juana Casas)