Ventas de viviendas existentes en EEUU se aceleran en diciembre

WASHINGTON, 14 ene (Reuters) - Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos se aceleraron en diciembre, impulsadas por la baja de las tasas hipotecarias y el lento crecimiento de los precios. Las ventas de viviendas aumentaron un 5,1% el mes pasado a una tasa anual desestacionalizada de 4,35 millones de unidades, informó el miércoles la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las reventas de viviendas subirían a una tasa de 4,21 millones de unidades. Las ventas de viviendas aumentaron un 1,4% interanual.

"En el cuarto trimestre, las condiciones empezaron a mejorar, con tasas hipotecarias más bajas y un menor crecimiento de los precios de la vivienda", dijo Lawrence Yun, economista jefe de la NAR, en un comunicado. "Los niveles de inventario siguen siendo ajustados".

Las tasas hipotecarias bajaron en 2025, aunque siguen siendo considerablemente más altas que hace tres años.

El inventario de viviendas existentes aumentó un 3,5% con respecto al año anterior a 1,18 millones de unidades en diciembre. Al ritmo de ventas de diciembre, se necesitarían 3,3 meses para agotar el inventario actual de viviendas existentes, frente a los 3,2 meses de hace un año. El precio medio de la vivienda existente el mes pasado aumentó un 0,4% respecto a hace un año a US$ 405.400. (Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Javier Leira)