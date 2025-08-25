Ventas de viviendas nuevas en EEUU caen en julio; se revisan al alza las de junio
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON, 25 ago (Reuters) - Las ventas de viviendas unifamiliares nuevas en Estados Unidos cayeron en julio tras una fuerte revisión al alza de las del mes anterior, y la tendencia general siguió siendo coherente con un mercado inmobiliario que lucha en un entorno de tasas hipotecarias altas.
Las unidades vendidas de viviendas nuevas cayeron un 0,6%, a una tasa anualizada desestacionalizada de 652.000 unidades, el mes pasado, informó el lunes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. El ritmo de ventas de junio se elevó a 656.000 unidades, frente a las 627.000 registradas previamente.
Economistas encuestados por Reuters proyectaban que las ventas de viviendas nuevas, que representan más del 10% de las ventas de viviendas en Estados Unidos, aumentarían a una tasa de 630.000 unidades.
Las ventas de casas nuevas, que se contabilizan a la firma de un contrato, son volátiles mes a mes y están sujetas a grandes revisiones.
En julio habían bajado un 8,2% interanual. (Reporte de Lucia Mutikani; Editado en Español por Manuel Farías)
