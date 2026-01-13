Ventas de viviendas nuevas en EEUU caen levemente en octubre

WASHINGTON, 13 ene (Reuters) - Las ventas de viviendas unifamiliares nuevas en Estados Unidos cayeron ligeramente en octubre tras haber subido dos meses ⁠consecutivos, pero el descenso de los ⁠precios por un gran inventario podría sostener el mercado de la vivienda nueva este año.

Las ventas de viviendas nuevas cayeron un 0,1%, a una tasa anualizada desestacionalizada ⁠de 737.000 ‌unidades, informó ​el martes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.

Las ventas aumentaron a una tasa ​de 738.000 unidades en septiembre, desde las 711.000 de agosto. Los datos se retrasaron por ‌el cierre del Gobierno durante 43 días.

Las ventas de ‌viviendas nuevas representan una pequeña parte del ​total en Estados Unidos y tienden a ser volátiles mes a mes.

Se contabilizan en el momento de la firma del contrato. Las ventas de viviendas nuevas habían aumentado un 18,7% interanual en octubre.

Aunque las tasas hipotecarias bajaron en 2025, parte del estímulo derivado de la reducción de los costos de los préstamos se vio contrarrestado por el nerviosismo en torno al mercado laboral.

Las tasas hipotecarias siguen siendo considerablemente más altas que hace tres años. ⁠El presidente Donald Trump ordenó la semana pasada a la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda -que supervisa a los ​gigantes de la financiación hipotecaria Fannie Mae y Freddie Mac- que compre 200.000 millones de dólares de bonos emitidos por las dos compañías en un intento de hacer bajar las tasas.

Las tasas hipotecarias siguen el rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años, que subió el lunes tras conocerse que el Gobierno de Trump había abierto una investigación penal al jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, por ⁠un proyecto de renovación de un edificio. Los analistas vieron un impacto modesto de las compras de ​hipotecas.

"Con los rendimientos del Tesoro a largo plazo todavía sobre el 4% y enfrentándose a una persistente presión al alza por los grandes déficits fiscales y la inflación por encima del objetivo, es probable que las tasas hipotecarios ‍se mantengan altas", dijo Mike Sanders, jefe de renta fija de Madison Investments.

El precio promedio de la vivienda nueva cayó un 8,0% en octubre a 392.300 dólares, respecto del año anterior. La debilidad de la demanda y un inventario aún alto están frenando la inflación de los precios de la vivienda.

El inventario de viviendas nuevas se mantuvo ​sin cambios en 488.000 unidades en octubre. La oferta aumentó hasta 504.000 en marzo y mayo, el nivel más alto desde finales de 2007.

Al ritmo de ventas de octubre, se necesitarían 7,9 meses para liquidar la oferta de viviendas nuevas ‍en el mercado, sin cambios desde septiembre. (Reporte de Lucia Mutikani. Editado en español por Javier Leira)