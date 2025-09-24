Ventas de viviendas nuevas en EEUU se disparan en agosto

WASHINGTON, 24 sep (Reuters) - Las ventas de viviendas unifamiliares nuevas en Estados Unidos se dispararon en agosto, pero el impulso por un descenso de las tasas hipotecarias podría verse limitado por el debilitamiento del mercado laboral.

Las ventas de viviendas nuevas treparon un 20,5%, a una tasa anualizada desestacionalizada de 800.000 unidades el mes pasado, informó el miércoles la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. El ritmo de ventas de julio se revisó al alza, a 664.000 unidades, frente a las 652.000 reportadas previamente.

Los economistas encuestados por Reuters habían previsto que las ventas de casas nuevas, que representan alrededor del 14% de las ventas de viviendas en Estados Unidos, se redujeran a una tasa de 650.000 unidades.

Las ventas de viviendas nuevas, que se contabilizan a la firma de un contrato, son volátiles mes a mes y están sujetas a grandes revisiones. En agosto escalaron un 15,4% interanual.

Las tasas hipotecarias bajaron porque la Reserva Federal se preparaba para reanudar la relajación de la política monetaria. El banco central estadounidense recortó la semana pasada su tasa de interés de referencia a un día 25 puntos básicos, al rango del 4,00%-4,25%. La Fed proyectó un ritmo constante de reducciones para el resto de 2025.

La tasa de la popular hipoteca a 30 años cayó la semana pasada a su menor nivel en 11 meses, al 6,26%, según datos de la agencia de financiación hipotecaria Freddie Mac. Lleva retrocediendo desde mediados de julio y es inferior al 7,04% de mediados de enero.

Pero el mercado laboral se ha debilitado, con un aumento promedio de la creación de empleo de solo 29.000 puestos de trabajo al mes en los tres meses hasta agosto, frente a los 82.000 del mismo periodo del año pasado. (Reporte de Lucia Mutikani. Editado en Español por Manuel Farías)