Ventas de viviendas pendientes en EEUU caen en diciembre a su nivel más bajo en cinco meses

WASHINGTON, 21 ene (Reuters) -

Los contratos de compra de viviendas de segunda mano en Estados Unidos cayeron inesperadamente en diciembre a su nivel más bajo en cinco meses, probablemente debido a que las preocupaciones sobre el mercado laboral contrarrestaron la baja de las tasas hipotecarias.

El índice de ventas pendientes de viviendas cayó un 9,3% el mes pasado a 71,8, el nivel más bajo desde julio, informó el miércoles la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

Los economistas encuestados por Reuters habían previsto que los contratos, que se convierten en ventas al cabo de uno o dos meses, avanzaran un 0,4%.

Las ventas de viviendas pendientes cayeron un 3,0% respecto al año anterior.

"Tras varios meses de señales alentadoras en los contratos pendientes y las ventas cerradas, las cifras de nuevos contratos de diciembre han empañado las perspectivas a corto plazo", declaró Lawrence Yun, economista jefe de la NAR.

Yun señaló que el inventario era bajo en diciembre, con cerca de 1,18 millones de viviendas de segunda mano en el mercado, lo que, según dijo, igualaba el "nivel de inventario más bajo de 2025".

Aunque hay un exceso de oferta de viviendas nuevas en el mercado, el inventario de casas de segunda mano se ha mantenido bajo porque la mayoría de los propietarios tienen tasas hipotecarias muy por debajo del 5%, lo que reduce el incentivo para poner sus propiedades en venta.

La desaceleración del crecimiento de los precios de la vivienda también está desalentando a algunos vendedores potenciales.

El presidente Donald Trump firmó el martes un decreto que restringe a los inversores institucionales la compra de viviendas unifamiliares. El Gobierno estadounidense también está comprando valores respaldados por hipotecas, lo que ha provocado que los tipos hipotecarios hayan bajado en las últimas semanas.

Sin embargo, el descenso podría verse limitado por las renovadas tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa, después de que Trump amenazara con imponer aranceles a las naciones que se opongan a su intento de adquirir Groenlandia.

Una fuerte desaceleración en el crecimiento del empleo debido a la incertidumbre económica también está obstaculizando las ventas de viviendas. (Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Javier Leira)