Ventas de viviendas usadas en EEUU aumentan inesperadamente en julio

Por Dan Burns

21 ago (Reuters) - Las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos subieron inesperadamente en julio, pero el ritmo de ventas sigue siendo lento en medio de problemas de asequibilidad para los compradores debido a los altos precios de las casas y las tasas de interés de las hipotecas.

Las ventas de viviendas aumentaron un 2% el mes pasado, a una tasa anual desestacionalizada de 4,01 millones de unidades, frente a los 3,93 millones de junio, informó el jueves la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Economistas encuestados por Reuters estimaban un dato prácticamente sin cambios con respecto a junio, en 3,92 millones de unidades. Las ventas aumentaron un 0,8% interanual.

Lawrence Yun, economista jefe de la NAR, consideró que los datos sugieren que podría estar a punto de producirse un cierto alivio en los factores que han lastrado las ventas de viviendas: los elevados costos y precios de los préstamos y el limitado inventario.

El ritmo de ventas en los dos últimos años ha rondado los 4 millones de unidades al mes, una tasa inferior a la registrada incluso durante la recesión de 2007-2009, provocada por el colapso del mercado inmobiliario.

Según datos de Freddie Mac, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años con interés fijo ha caído recientemente al 6,58%, un mínimo desde el otoño boreal pasado, pero sigue siendo considerablemente más alta que al salir de la pandemia del COVID-19.

Dado que se espera que la Reserva Federal reanude las reducciones del costo del crédito el mes que viene, Yun afirmó que las tasas hipotecarias pueden tener margen para seguir bajando en los próximos meses.

El precio promedio de venta subió un 0,2% respecto al año anterior, a US$422.400, lo que supone el vigésimo quinto aumento interanual consecutivo, pero se alejó del nivel récord de junio. El aumento de precios interanual fue el menor desde junio de 2023, dijo Yun.

El inventario total también subió a 1,55 millones de unidades. Al ritmo actual de ventas, el inventario duraría 4,6 meses, frente a los 4,7 meses de junio. (Reporte de Dan Burns; Editado en Español por Manuel Farías)