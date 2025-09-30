Ventas minoristas alemanas caen inesperadamente en agosto

30 sep (Reuters) -

Las ventas minoristas en Alemania cayeron inesperadamente en agosto, según informó el martes la Oficina Federal de Estadística del país, debido al descenso de los pedidos por internet y por correo.

Las ventas minoristas disminuyeron un 0,2% en términos reales respecto del mes anterior.

Los analistas consultados por Reuters habían pronosticado un aumento del 0,6% mensual, después de que las ventas minoristas también cayeran un 0,5% revisado al alza en julio.

"El ánimo comprador era muy fresco en pleno verano", dijo Thomas Gitzel, economista jefe de VP Bank.

Gitzel atribuyó la caída general al descenso de las ventas por internet y por correspondencia, que bajaron un 2,0% en agosto.

El comercio minorista no alimentario también registró un descenso del 1,0% intermensual, según la oficina de estadística.

"Muchos hogares están ahorrando por precaución. La preocupación por la situación económica pesa sobre la confianza de los compradores", añadió.

En comparación con agosto de 2024, sin embargo, las ventas minoristas alemanas crecieron un 1,8%. (Información de Anastasiia Kozlova y Tristan Veyet; edición de Miranda Murray; edición en español de María Bayarri Cárdenas)