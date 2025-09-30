Ventas minoristas alemanas caen un 0,2% en agosto, peor de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Por Lynx Insight Service
* La cifra de ventas minoristas de Alemania en agosto cayó un 0,2% en términos reales en la comparativa con el mes anterior, según datos de la Oficina Federal de Estadística publicados el martes.
* El dato de julio fue revisado al alza, desde un -1,5% a un -0,5%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,6% en agosto.
* En términos interanuales, las ventas de comercio al por menor subieron un 1,8%, tras un aumento del 1,9% en julio.
* El sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra subiría un 1,8% interanual en agosto.
Otras noticias de Economía cotidiana
Más leídas
- 1
Oración a San Miguel Arcángel: esta es su historia y qué rezarle
- 2
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 29 de septiembre
- 3
Manuel Antelo: “No podemos ser tan ingratos de no reconocer el cambio”
- 4
In Memoriam de los Martín Fierro 2025: así fue el momento más emotivo de la noche