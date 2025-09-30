Ventas minoristas alemanas caen un 0,2% en agosto, peor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* La cifra de ventas minoristas de Alemania en agosto cayó un 0,2% en términos reales en la comparativa con el mes anterior, según datos de la Oficina Federal de Estadística publicados el martes.

* El dato de julio fue revisado al alza, desde un -1,5% a un -0,5%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,6% en agosto.

* En términos interanuales, las ventas de comercio al por menor subieron un 1,8%, tras un aumento del 1,9% en julio.

* El sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra subiría un 1,8% interanual en agosto.