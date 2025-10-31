Ventas minoristas alemanas suben un 0,2% en septiembre, en línea con lo previsto
minuto de lectura
LA NACION
Por Lynx Insight Service
* La cifra de ventas minoristas de Alemania en septiembre subió un 0,2% en términos reales en la comparativa con el mes anterior, según datos de la Oficina Federal de Estadística publicados el viernes.
* El dato de agosto había mostrado una variación del -0,2%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,2% en septiembre.
* En términos interanuales, las ventas de comercio al por menor subieron un 0,2%, tras un aumento del 1,8% en agosto.
* El sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra subiría un 1,9% interanual en septiembre.
