Ventas minoristas de EEUU caen un 0,2% en enero, mejor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El Departamento de Comercio dijo que las ventas minoristas de Estados Unidos en enero se redujeron un 0,2% en la comparativa con el mes anterior, mejor de lo previsto

* En diciembre el índice había mostrado un crecimiento nulo

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de ventas al por menor caería un 0,3% en enero

* La cifra de ventas minoristas subyacentes -excluyendo materiales de construcción, vehículos y piezas de vehículos, gasolineras y servicios de alimentación- subió un 0,3% en términos intermensuales, frente al aumento del 0,2% que esperaban los analistas

* La cifra de ventas minoristas subyacentes excluyendo vehículos y piezas de vehículos pero incluyendo servicios de alimentación no mostró variación. Un sondeo de Reuters apuntaba a que esta cifra no mostraría variación en enero