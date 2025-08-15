Ventas minoristas de EEUU suben un 0,5% en julio, en línea con lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
15 ago (Reuters) -
* El Departamento de Comercio dijo que las ventas minoristas de Estados Unidos en julio aumentaron un 0,5% en la comparativa con el mes anterior, en consonancia con lo previsto.
* El dato de junio se revisó al alza, desde un 0,6% a un 0,9%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de ventas al por menor subiría un 0,5% en julio.
* La cifra de ventas minoristas subyacentes -excluyendo materiales de construcción, vehículos y piezas de vehículos, gasolineras y servicios de alimentación- subió un 0,5% en términos intermensuales, frente al aumento del 0,4% que esperaban los analistas.
* La cifra de ventas minoristas subyacentes excluyendo vehículos y piezas de vehículos pero incluyendo servicios de alimentación subió un 0,3%. Un sondeo de Reuters apuntaba a que esta cifra subiría un 0,3% en julio. (Información de Jorge Ollero Castela)
