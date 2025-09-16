Ventas minoristas de EEUU suben un 0,6% en agosto, mejor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

16 sep (Reuters) -

* El Departamento de Comercio dijo que las ventas minoristas de Estados Unidos en agosto aumentaron un 0,6% en la comparativa con el mes anterior, mejor de lo previsto.

* El dato de julio se revisó al alza, desde un 0,5% a un 0,6%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de ventas al por menor subiría un 0,2% en agosto.

* La cifra de ventas minoristas subyacentes -excluyendo materiales de construcción, vehículos y piezas de vehículos, gasolineras y servicios de alimentación- subió un 0,7% en términos intermensuales, frente al aumento del 0,4% que esperaban los analistas.

* La cifra de ventas minoristas subyacentes excluyendo vehículos y piezas de vehículos pero incluyendo servicios de alimentación subió un 0,7%. Un sondeo de Reuters apuntaba a que esta cifra subiría un 0,4% en agosto. (Información de Paula Villalba)