Ventas minoristas de la eurozona caen 0,5% en julio

4 sep (Reuters) -
* Eurostat, el instituto oficial de estadísticas de la Unión Europea, dijo que las ventas minoristas en los 19 países que comparten el euro cayeron un 0,5% en el mes de julio.
* El dato de junio se situó en un 0,3%.
* En comparación con el mismo mes del año anterior, las ventas minoristas aumentaron un 2,2%, frente a un 3,1% en junio, según los datos publicados por Eurostat.
* Los economistas consultados por Reuters habían previsto un descenso mensual del 0,2% y un incremento anual del 2,4%. (Información de Paula Villalba)
