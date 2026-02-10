Ventas minoristas EEUU se mantienen inesperadamente estables en diciembre

WASHINGTON, 10 feb (Reuters) -

Las ventas minoristas en Estados Unidos se mantuvieron inesperadamente sin cambios en diciembre, lo que situó el gasto de los consumidores y la economía en general en una senda de crecimiento más lento en el nuevo año.

La lectura plana de las ventas minoristas del mes pasado siguió a un aumento no revisado del 0,6% en noviembre, informó el martes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.

La Oficina del Censo sigue poniéndose al día con la publicación de datos tras los retrasos causados por el cierre del Gobierno el año pasado.

El comercio minorista se había mantenido fuerte a pesar del pesimismo de los consumidores sobre la economía, en un contexto de aumento de los precios debido a los aranceles y a la debilidad del mercado laboral.

Esto se ha producido a expensas del ahorro, cuya tasa cayó al 3,5% en noviembre, su nivel más bajo en tres años, desde el 3,7% de octubre. Ha descendido desde el máximo del 31,8% alcanzado en abril de 2020. Sin embargo, la riqueza de los hogares se ha disparado, impulsada por el fuerte repunte del mercado bursátil y los precios de la vivienda, que siguen siendo altos.

Las ventas minoristas, excluidos los automóviles, la gasolina, los materiales de construcción y los servicios de alimentación, cayeron un 0,1% en diciembre, tras un aumento revisado a la baja del 0,2% en noviembre. Las llamadas ventas minoristas subyacentes se corresponden más estrechamente con el componente de gasto de los consumidores del Producto Interno Bruto. Antes, se había informado de un avance de un 0,4% en noviembre.

La caída de diciembre y la revisión a la baja de los datos de noviembre podrían llevar a los economistas a recortar sus estimaciones del cuarto trimestre para el gasto de los consumidores y el PIB.

El gasto de los consumidores aumentó a un ritmo acelerado en el tercer trimestre, impulsando gran parte del crecimiento anualizado del 4,4% de la economía durante ese periodo. La Reserva Federal de Atlanta prevé que el PIB haya aumentado a una tasa del 4,2% en el cuarto trimestre.

El Gobierno publicará la próxima semana su retrasada estimación preliminar del PIB del cuarto trimestre. (Reporte de Lucia Mutikani; edición en español de Manuel Farías)