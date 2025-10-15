Ventas minoristas en Brasil repuntan en agosto tras cuatro descensos consecutivos

SAO PAULO, 15 oct (Reuters) - Las ventas al por menor en Brasil subieron un 0,2% en agosto respecto de julio, mostraron el miércoles los datos de la agencia gubernamental de estadística IBGE.

El resultado estuvo en línea con las expectativas de los analistas y rompió una racha de cuatro descensos mensuales consecutivos, a pesar de la política monetaria restrictiva.

Cinco de los ocho sectores tuvieron alzas en agosto, siendo los de equipos y suministros de oficina, informática y comunicaciones los que más avanzaron, influidos por el fortalecimiento del real brasileño frente al dólar estadounidense, dijo el IBGE.

El economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics, Andrés Abadía, dijo que las cifras de agosto reflejaban una leve recuperación bajo la presión de los altos costos de los préstamos.

"El comercio minorista en general ha mostrado una resistencia ocasional, pero la actividad general ha perdido tracción tras las modestas ganancias anteriores. Esperamos que las condiciones mejoren modestamente en el cuarto trimestre y a principios de 2026", dijo.

Las autoridades económicas de la mayor economía de América Latina mantuvieron sin cambios la tasa de interés de referencia en el 15% -su nivel más alto en casi dos décadas- en su reunión de septiembre, y señalaron que mantendrá alta durante largo tiempo para que la inflación vuelva al objetivo.

En términos interanuales, las ventas crecieron un 0,4% en agosto, lo que supone el quinto aumento anual consecutivo y supera ligeramente la subida del 0,3% esperada por los analistas en un sondeo de Reuters.

