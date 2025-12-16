Ventas minoristas se mantuvieron sin cambios en octubre en EE. UU.

NUEVA YORK (AP) — Las ventas en minoristas y restaurantes de Estados Unidos se mantuvieron sin cambios en octubre respecto a septiembre, mientras los consumidores moderaron su gasto en medio de preocupaciones sobre los precios más altos y otras incertidumbres económicas después de gastar más durante el verano.

Excluyendo las ventas en concesionarios de vehículos y tiendas de autopartes, las ventas aumentaron un 0,4%, informó el Departamento de Comercio el martes en un informe retrasado más de un mes debido al cierre gubernamental de 43 días.

El gasto plano en octubre siguió a un aumento revisado del 0,1% en septiembre, según el Departamento de Comercio.

Las ventas aumentaron un 0,6% en julio y agosto y un 1% en junio. El gobierno federal está poniéndose al día gradualmente con los informes económicos que fueron pospuestos por el cierre.

Las cifras de ventas minoristas, que no están ajustadas por inflación, sugieren que los estadounidenses redujeron el gasto en octubre, ya que muchos hogares enfrentaron precios altos para comestibles, alquiler y muchos bienes importados afectados por aranceles.

El último informe de empleo, publicado por el Departamento de Trabajo el martes, también muestra un panorama laboral desalentador.

El informe de ventas minoristas cubre aproximadamente un tercio del gasto del consumidor, con el resto destinado a servicios como viajes, cortes de cabello y entretenimiento.

Las ventas en tiendas de ropa y accesorios aumentaron un 0,9%, mientras que los negocios en tiendas de muebles y artículos para el hogar incrementaron un 2,3%, probablemente debido al aumento de precios por los aranceles. La mayoría de los muebles se fabrican en China.

Los minoristas en línea registraron un aumento del 1,8% en las ventas, mientras que los grandes almacenes vieron un incremento del 4,9% en sus negocios.

Y los negocios en restaurantes, el único componente de servicios dentro del informe de la Oficina del Censo y un barómetro del gasto discrecional, experimentaron una caída del 0,4% en las ventas.

El informe llega mientras los minoristas se preparan para las multitudes de compradores de última hora en el último tramo de compras navideñas antes del 25 de diciembre, en un momento de incertidumbre económica.

La contratación ha sido generalmente débil, mientras que la tasa de desempleo ha aumentado, lo que podría perjudicar el gasto del consumidor y la economía en general. El último informe de empleo mostró que Estados Unidos ganó 64.000 empleos en noviembre, pero perdió 105.000 en octubre cuando los trabajadores federales se retiraron tras los recortes de la administración Trump, según informes retrasados del gobierno.

La tasa de desempleo subió al 4,6%, la más alta desde 2021.

A pesar de mucha incertidumbre, la temporada de compras navideñas tuvo un buen comienzo, con los compradores enfocándose en las ofertas, según datos del fin de semana de Black Friday.

La Federación Nacional de Minoristas, el grupo comercial más grande del país, aún espera que las ventas navideñas aumenten entre un 3,7% y un 4,2% en comparación con el año pasado. El período cubre noviembre y diciembre.

Los minoristas registraron 976.000 millones de dólares en ventas navideñas el año pasado, o un aumento del 4,3% respecto al año anterior, dijo el grupo.

Pero las tendencias de gasto por ingresos continúan mostrando un patrón en forma de K, con los estadounidenses de mayores ingresos aumentando sus salarios y riqueza y los de menores ingresos luchando con menos dinero y precios elevados.

Basado en el gasto de sus clientes de tarjetas de crédito y bancos, Bank of America encontró que los compradores de altos ingresos aumentaron su gasto en un 2,6% en noviembre en comparación con el período del año anterior, mientras que los grupos de menores ingresos quedaron rezagados con un aumento de solo el 0,6% en comparación con hace un año.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.