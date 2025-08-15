Ventas minoristas y producción industrial chinas crecieron menos de lo esperado en julio

Las ventas minoristas y la producción industrial de China crecieron a un ritmo más lento de lo esperado en julio, según datos oficiales publicados el viernes, mientras la segunda economía mundial lucha contra la agitación comercial y un persistente estancamiento del consumo.

Las ventas minoristas, un indicador clave de la demanda de los consumidores, crecieron un 3,7% interanual en julio, según las cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadística.

La producción industrial de julio también fue inferior a las expectativas, con un avance interanual del 5,7%, según la misma fuente.

La crisis prolongada del sector inmobiliario y el elevado desempleo juvenil llevan varios años lastrando la confianza de los consumidores chinos.

La situación se ha agravado con la intensificación de la crisis provocada por la guerra comercial del presidente estadounidense, Donald Trump.

El magnate ha impuesto aranceles a China y a la mayoría de sus principales socios comerciales desde que volvió al poder en enero, lo que amenaza las exportaciones de Pekín justo cuando estas son cada vez más importantes para estimular la actividad económica.

China y Estados Unidos han tratado de rebajar la tensión, y ambas partes anunciaron esta semana una nueva prórroga de 90 días de una tregua arancelaria alcanzada en mayo.