Ventas mundiales de artículos de lujo están cayendo en medio de crisis de creatividad, dice estudio

MILÁN (AP) — El repunte de las ventas mundiales de bolsos, zapatos y ropa de lujo tras la pandemia de coronavirus se estancará este año en medio de una crisis de creatividad y subidas de precios, ya que las marcas se centran en los clientes que más gastan, según un nuevo estudio de la consultora Bain publicado el martes.

Bain prevé un estancamiento de las ventas mundiales de lujo en 2024, tras un ligero descenso en el primer trimestre, según el estudio encargado por la asociación Altagamma. La consultora mencionó la incertidumbre política durante un año de elecciones presidenciales en Estados Unidos, así como la incertidumbre económica en China, que ha provocado un fenómeno de “vergüenza del lujo”.

Más allá de los factores socioeconómicos y las crecientes tensiones geopolíticas, la ralentización es también en parte “autoinfligida”, dijo Claudia D’Arpizio, socia de Bain.

Mencionó una “crisis de creatividad″ en el sector, ya que varias grandes casas de moda están cambiando de directores creativos, y un nuevo enfoque en los clientes súper ricos, a expensas de la clase media aspiracional y los jóvenes de la Gen-Z que impulsaron el crecimiento antes de la pandemia.

“Muchas de estas marcas carecen de claridad. Están intentando volver a centrarse. Hay cinco o seis grandes marcas en proceso de reestructuración. Esto no contribuye al entusiasmo general”, declaró D’Arpizio a The Associated Press. “Se trata de un sector impulsado por la oferta. Cuando las marcas están realmente en sintonía con las necesidades de los clientes, suelen reaccionar con rapidez”.

Señaló que son necesarios algunos “ajustes” en la estrategia y los precios, y añadió que “no se puede crecer sin la clase media y las generaciones más jóvenes”.

Entre las grandes casas de moda, Gucci y Moschino han estrenado sobre la pasarela sus nuevas direcciones creativas, mientras que la primera colección de Valentino, bajo un nuevo director creativo, llegará a la pasarela en septiembre. Chanel tiene que cubrir el puesto tras la renuncia de su titular a principios de mes.

Aunque la inflación es uno de los factores de la subida de precios, D’Arpizio señaló que las marcas también se están centrando en los entre 6 millones y 8 millones de consumidores en la cúspide de la pirámide, en busca de mejores márgenes de ganancia. Al mismo tiempo, ha habido menos rejuvenecimiento en las ofertas.

Los fuertes aumentos de precio de artículos que no muestran una innovación significativa o que parecen algo ya conocido, dejan a los clientes “molestos y desconcertados”.

