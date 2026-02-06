Ventas mundiales de chips alcanzarán el billón de dólares este año, según un grupo industrial

Por Stephen Nellis

SAN FRANCISCO, EEUU, 6 feb (Reuters) - Las ventas mundiales de semiconductores alcanzarán el billón de dólares este año, pronosticó el viernes la Asociación de la Industria de Semiconductores

El grupo, que representa a la mayoría de las empresas de chips estadounidenses, dijo que las ventas de chips alcanzaron los 791.700 millones de dólares en 2025, lo que supone un aumento del 25,6% con respecto al año anterior

Se espera que este auge continúe durante este año, ya que las principales empresas tecnológicas de todo el mundo están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en la construcción de centros de datos para la inteligencia artificial

El líder en crecimiento y el negocio más grande de chips fue el de los informáticos avanzados fabricados por Nvidia, Advanced Micro Devices e Intel. Las ventas de estos productos aumentaron un 39,9%, hasta alcanzar un total de 301.900 millones de dólares en 2025

La segunda categoría más importante fue la de los chips de memoria, cuyos precios se están disparando debido a la escasez provocada por la IA. Las ventas de chips de memoria aumentaron un 34,8%, hasta alcanzar los 223.100 millones de dólares

Pero el auge de la IA se ha extendido a casi todos los sectores de la industria de los chips. John Neuffer, presidente y director ejecutivo del grupo industrial con sede en Washington D.C., dijo que los ejecutivos de varias empresas más pequeñas se mostraron optimistas respecto a 2026 cuando visitó recientemente Silicon Valley

"La frase que más escuché fue: 'Nadie sabe qué va a pasar con el desarrollo de la IA dentro de un año, pero mis pedidos están completamente llenos", dijo Neuffer a Reuters

"Al menos para el próximo año, estamos en una trayectoria bastante sólida"

(Reportaje de Stephen Nellis en San Francisco. Editado en español por Juana Casas)