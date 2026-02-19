Ventas pendientes de casa en EEUU caen inesperadamente en enero

WASHINGTON, 19 feb (Reuters) - Los contratos para la compra de viviendas usadas en Estados Unidos cayeron inesperadamente en enero, algo que los agentes inmobiliarios achacan a la escasez de viviendas disponibles

El índice de ventas de viviendas pendientes bajó un 0,8% el mes pasado hasta situarse en 70,9, informó el jueves la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que los contratos, que se convierten en ventas al cabo de uno o dos meses, aumentarían un 1,3%

Las ventas descendieron un 0,4% con respecto al año anterior

"Con las tasas hipotecarias cercanas al 6%, otros 5,5 millones de hogares que no podían optar a una hipoteca hace un año podrían hacerlo con las tasas más bajas de hoy", dijo Lawrence Yun, economista jefe de la NAR

"A menos que aumente la oferta de viviendas, estos compradores potenciales adicionales que se activan en el mercado podrían simplemente hacer subir los precios de la vivienda". (Reporte de Lucia Mutikani; Editado en Español por Manuel Farías)