Ventas pendientes de casas en EEUU repuntan en agosto por bajas tasas hipotecarias

WASHINGTON, 29 sep (Reuters) - Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos aumentaron sólidamente en agosto gracias a la bajada de las tasas hipotecarias, aunque el debilitamiento del mercado laboral podría frenar las ganancias.

La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios dijo el lunes que las ventas pendientes de viviendas, basadas en contratos firmados, repuntaron un 4% el mes pasado. Economistas encuestados por Reuters habían previsto que los contratos, que se convierten en ventas al cabo de uno o dos meses, subieran un 0,2%.

Las ventas pendientes de viviendas aumentaron un 3,8% respecto al año anterior.

"El descenso de las tasas hipotecarias está permitiendo a más compradores firmar contratos", dijo Lawrence Yun, economista jefe de la NAR.

Las tasas hipotecarias bajaron en agosto mientras la Reserva Federal se preparaba para reanudar la relajación de la política monetaria. El banco central estadounidense recortó este mes su tasa de interés de referencia a un día en 25 puntos básicos, a un rango del 4,00%-4,25%.

La tasa de la popular hipoteca a 30 años está cerca de su nivel más bajo en 11 meses, según datos de la agencia de financiación hipotecaria Freddie Mac.

Pero parte del estímulo de las bajas tasas hipotecarias podría verse contrarrestado por el debilitamiento del mercado laboral. El aumento del empleo fue de solo 29.000 puestos de trabajo al mes de promedio en los tres meses hasta agosto, frente a los 82.000 del mismo periodo del año pasado. (Reporte de Lucia Mutikani; Editado en Español por Manuel Farías)