Ventas pendientes de viviendas en EEUU disminuyen en julio

WASHINGTON, 28 ago (Reuters) - Los contratos de compra de viviendas de segunda mano en Estados Unidos cayeron más de lo esperado en julio, debido a que el aumento de las tasas hipotecarias y la ralentización del mercado laboral marginaron a los posibles propietarios.

La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios dijo el jueves que las ventas pendientes de viviendas, basadas en los contratos firmados, cayeron un 0,4% el mes pasado.

Los economistas encuestados por Reuters habían previsto que los contratos, que se convierten en ventas al cabo de uno o dos meses, cayeran un 0,1%. Las ventas pendientes de viviendas aumentaron un 0,7% respecto al año anterior.

Las elevadas tasas hipotecarias han debilitado el mercado de la vivienda. Aunque han bajado desde los elevados niveles de este año por las expectativas de que la Reserva Federal reanude los recortes de las tasas de interés en septiembre, siguen siendo elevados.

La desaceleración del mercado laboral también está limitando las ventas de viviendas.

"Incluso con modestas mejoras en los tipos hipotecarios, la asequibilidad de la vivienda y el inventario, los compradores siguen dudando", declaró Lawrence Yun, economista jefe de la NAR.

