Ventas por Internet en EEUU aumentan a US$44.200 millones en "Cyber Week": Adobe Analytics

2 dic (Reuters) - Los compradores estadounidenses gastaron US$14.250 millones en el Ciberlunes, con lo que el total de ventas en línea durante el fin de semana de Acción de Gracias ascendió a US$44.200 millones, según un informe de Adobe Analytics, ya que los consumidores aprovecharon las ofertas en todo, desde aparatos electrónicos hasta artículos esenciales para el hogar.

El gasto creció un 7,7% durante la llamada "Cyber Week" -los cinco días que van del Día de Acción de Gracias al Ciberlunes-, en comparación con el aumento del 8,2% a US$41.100 millones del año pasado, añade el informe.

Al comienzo de las fiestas, Adobe había previsto que el gasto en Internet durante este periodo alcanzaría este año los US$43.700 millones, un 6,3% más que el año anterior.

"Los minoristas estadounidenses se apoyaron en gran medida en los descuentos esta temporada navideña para impulsar la demanda en línea. Las ofertas competitivas y persistentes a lo largo de la 'Cyber Week' empujaron a los consumidores a comprar antes, creando un entorno en el que el Viernes Negro desafía ahora el dominio del Ciberlunes", dijo Vivek Pandya, analista principal de Adobe Digital Insights.

El gasto en Internet durante el Viernes Negro alcanzó la cifra récord de US$11.800 millones, según Adobe, que realiza un seguimiento de las visitas de los compradores a los sitios web de venta en línea.

Minoristas como Amazon.com, Walmart y Target lanzaron atractivos descuentos en todas las categorías para atraer tanto a compradores adinerados deseosos de derrochar como a consumidores conscientes de su presupuesto que buscan estirar cada dólar.

Varios estadounidenses recurrieron a servicios basados en IA, como chatbots, para buscar productos y comparar precios en categorías como electrodomésticos, juguetes, videojuegos y joyería.

El tráfico vinculado a la IA en los sitios de venta minorista de Estados Unidos aumentó un 670% el Ciberlunes, mientras que durante el Viernes Negro subió un 805% en comparación con el año pasado, según datos de Adobe.

Los fuertes descuentos de esta temporada también han impulsado a los compradores a adquirir artículos más caros en categorías como electrónica, artículos deportivos y electrodomésticos, según los datos de Adobe.

El uso de servicios de "compre ahora y pague después" alcanzó un máximo histórico el Ciberlunes, impulsando el gasto en línea en US$1.030 millones, un 4,2% más que el año anterior, ya que los consumidores buscaban un respiro en sus presupuestos reducidos por los crecientes gastos domésticos.

Aunque los grandes descuentos llevaron a algunos clientes a endeudarse a corto plazo mientras compraban regalos, los analistas han observado que los consumidores siguieron siendo prudentes y observaron atentamente las etiquetas de los precios para evitar compras impulsivas este año. (Reporte de Anuja Bharat Mistry en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)