Venture Global firma un acuerdo de suministro de GNL por 20 años con Naturgy

10 nov (Reuters) - Venture Global dijo el lunes que ha firmado un acuerdo de compraventa de 20 años con la española Naturgy para suministrar 1.000.000 de toneladas métricas anuales de gas natural licuado (GNL) a partir de 2030.

El productor de GNL con sede en Estados Unidos dijo que esto marcaría el primer contrato a largo plazo de España para GNL estadounidense desde el primer contrato de Venture Global en 2018.

Venture Global dijo que ha suministrado a España 35 cargamentos hasta la fecha desde sus instalaciones de Calcasieu Pass y Plaquemines.

La compañía agregó que ha asegurado 5,75 millones de toneladas anuales (mtpa) de contratos a largo plazo hasta el momento para la entrega en 2025.

"La firma de este acuerdo, junto con el fuerte impulso comercial que hemos logrado en los últimos seis meses, refleja la continua confianza de los clientes en nuestra empresa y la fuerte demanda de GNL a nivel mundial", dijo Mike Sabel, CEO de Venture Global.

El anuncio se produce tras el reciente acuerdo de Venture Global con Grecia, en virtud del cual Atenas importará 700 millones de metros cúbicos anuales de GNL estadounidense a partir de 2030. El acuerdo de 20 años se produjo pocas semanas después de que la Unión Europea aprobara la prohibición del GNL ruso a partir de 2027, a causa de la guerra en Ucrania.

Venture Global registró el lunes beneficios en el tercer trimestre, frente a las pérdidas del año anterior, gracias al aumento de la producción de su planta de gas natural licuado de Plaquemines, en Luisiana, EEUU, y a la fuerte demanda de GNL. (Información de Anmol Choubey en Bengaluru; edición de Emelia Sithole-Matarise; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)